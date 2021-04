Borsa: analisti, dopo Pasqua possibile nuova ondata rialzi

(ANSA) - MILANO, 02 APR - Analisti ottimisti sulle borse dopo il Ponte di Pasqua, che si pone come uno dei tradizionali momenti di verifica per i mercati finanziari nel corso dell'anno. Nei primi tre mesi dell'anno Piazza Affari (+11,14% da inizio anno) è stata seconda in Europa solo a Stoccolma (+17,49%), ma ha fatto meglio di Francoforte (+10,12%), Parigi (+0,94%), Madrid (+6,24%) e Londra (+4,28%). Più lente del listino milanese anche le due piazze di New York. Il Dow Jones è cresciuto dell'8,32% e il Nasdaq del 4,59%, mentre lo S&P 500 (+7,02%) ha superato ieri la soglia dei 4mila punti. E i rialzi non sembrano essere finiti, grazie al miglioramento del quadro economico.

Secondo Ann-Katrin Petersen di Allianz "diversi fattori depongono a favore di un incremento del tasso di crescita oltre il potenziale nel secondo e nel terzo trimestre del 2021". Tra questi " il calo dei casi di Covid grazie ai costanti progressi delle campagne vaccinali, benché con tempistiche diverse fra un Paese e l'altro, e le temperature più miti nell'emisfero settentrionale, il graduale allentamento delle restrizioni imposte dalla pandemia e le politiche monetarie ancora accomodanti". (ANSA).