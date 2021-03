Digitale:26 aziende alleate fondano European Green Coalition

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - I ceo di 26 aziende di tutto il mondo si alleano e aderiscono alla European Green Digital Coalition, per impegnarsi nell'investire nello sviluppo e nella diffusione di servizi digitali più verdi ed efficienti, sviluppare strumenti per misurare l'impatto delle tecnologie sull'ambiente e unire le proprie forze con ONG e organizzazioni di esperti per creare raccomandazioni e linee guida per una trasformazione digitale "green", a vantaggio dell'ambiente, della società e dell'economia.

I fondatori, che hanno firmato la dichiarazione di impegno durante il Digital Day 2021 sono Accenture, Aruba, Atos, Beyond.pl, Bolt, Dassault Systèmes, Deutsche Telekom, Ericsson, Ibm, Liberty Global, Microsoft, Nokia, Nos, Orange, Ovh Cloud, Proximus, Sap, Scaleway, Schneider Electric, Shift, Tdc, Telefónica, Telekom Austria, Telenor, Telia e Vodafone. "Riconosciamo il ruolo centrale che le nostre reti e le nostre tecnologie digitali svolgono nell'affrontare le questioni climatiche contemporanee. La digitalizzazione è la chiave per ridurre i consumi energetici, utilizzare le risorse naturali in modo più efficace, promuovere efficientamento e creare un'economia circolare. Investendo nella connettività e collaborando con altri operatori del settore e con i decisori politici, possiamo avviare una migliore ricostruzione, per l'Europa e per i suoi cittadini" ha commentato il ceo di Vodafone Nick Read.

La European Green Digital Coalition "aiuterà non solo il settore tecnologico a diventare più sostenibile, circolare e zero inquinatore, ma anche a supportare gli obiettivi di sostenibilità di altri settori come l'energia, i trasporti, l'agricoltura e l'edilizia, contribuendo nel contempo a un e una società resiliente" spiega in una nota la Commissione che vigilerà e nel 2022 verranno presentati i primi risultati e le relazioni sullo stato di avanzamento del progetto . (ANSA).