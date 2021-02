Lloyds: utile 2020 cala a 2,19 miliardi di sterline

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - Il gruppo bancario inglese Lloyds ha chiuso il 2020 con un utile netto in calo da 7,53 a 2,19 miliardi di sterline (2,56 miliardi di euro). Il Cet1 si è attestato al 16,2% e i ricavi sono scesi da 17,14 a 14,4 miliardi di sterline (16,81 miliardi di euro). In calo da 12,37 a 10,77 miliardi di sterline (12,57 mld euro) il margine di interesse. Con un utile per azione in calo da 3,5 a 1,52 penny il dividendo è sceso da 1,12 a 0,57 penny. Meglio delle stime l'ultimo trimestre dell'anno, che si è chiuso con un utile netto di 1,31 miliardi di sterline (1,53 mld euro) e un margine di interesse di 2,68 miliardi di sterline (3,13 miliardi di euro).

(ANSA).