Bankitalia: accelera crescita depositi a dicembre, +11%

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Accelera la crescita dei depositi bancari a dicembre. Secondo quanto si ricava dalle tabelle della Banca d'Italia sono cresciuti dell'11,1 per cento sui dodici mesi (contro l'8,7 in novembre). La raccolta obbligazionaria è invece diminuita del 7,6 per cento sullo stesso periodo dell'anno precedente (-9,0 in novembre). E in forte calo le sofferenze bancarie che sono scese del 20% per effetto dei minori flussi e delle cartolarizzazioni. (ANSA).