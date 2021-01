Petrolio: in calo, Wti a 52,54 dollari al barile

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Quotazioni del petrolio calo questa mattina sui mercati internazionali. Il greggio Wti cede lo 0,5% a 52,54 dollari al barile, il Brent scende a 55,49 dollari al barile, sempre in calo dello 0,5%. Ad incidere sulla bassa intonazione il persistere di prospettive negative per l'economia a causa della pandemia in atto (ANSA).