Tod's: nel 2020 ricavi in calo del 30,4% a 637,2 milioni

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - "Nell'esercizio 2020, il fatturato consolidato del gruppo Tod's ammonta a 637,2 milioni di euro (-30,4% rispetto al 2019)". Lo comunica l'azienda indicando anche che "nel solo quarto trimestre dell'anno i ricavi ammontano a 184,5 milioni di euro, con un calo del 22,6% rispetto al quarto trimestre 2019".

E' "decisamente positivo il dato della Cina Continentale, dove i ricavi hanno registrato una solida crescita a doppia cifra, in progressiva accelerazione, mentre i risultati di Europa e USA sono stati impattati dalle chiusure imposte dai lockdown e dallo scarsissimo traffico anche durante i periodi di apertura, data l'assenza degli acquisti dei turisti". Mentre "continua la fortissima crescita a doppia cifra del canale e-commerce, con una ulteriore accelerazione nel quarto trimestre dell'anno, generando risultati particolarmente positivi" "Siamo a buon punto, quando i mercati torneranno alla normalità, saremo pronti per iniziare un ciclo di sviluppo duraturo", dice il presidente e a.d. Diego Della Valle commentando i dati sui ricavi 2020 del gruppo. "Abbiamo ulteriormente rafforzato la nostra struttura patrimoniale, per farci trovare pronti a valutare eventuali opportunità che il mercato può offrire in momenti come questo", aggiunge. (ANSA).