Recovery: Panetta, è occasione unica, farne uso accorto

"I Piani di ripresa e resilienza che i paesi europei sono chiamati a predisporre per accedere alle risorse del programma Next Generation EU offrono un'occasione unica per rilanciare la crescita, orientandola verso percorsi sostenibili". Lo sottolinea Fabio Panetta, membro del comitato esecutivo della Bce, intervenendo al 50° anniversario dell'Aiaf secondo cui "lo shock provocato dal COVID-19 ha fatto riemergere, accentuandole, fragilità economiche, sociali e ambientali a livello globale, acuendo i rischi di un incremento delle iniquità e dei divari tra ricchi e poveri". "È divenuta evidente l'urgenza di affrontare i problemi in grado di condizionare il benessere dell'umanità. L'attività economica è al tempo stesso causa e vittima dei cambiamenti climatici". (ANSA).