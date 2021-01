Moody's, da Covid sfide temibili per governo indebolito

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - "Una maggioranza più fragile", quale quella che è emersa dal voto del Senato, "intensifica le sfide delle politiche post-pandemiche" per l'Italia. E' quanto afferma Moody's in un report dedicato alla situazione politica italiana. "Mentre le elezioni anticipate sono improbabili, questo governo indebolito affronta temibili sfide politiche sia nella gestione dell'attuale fase della pandemia che nell'assicurare un efficace e tempestivo assorbimento dei fondi europei, fondamentali per migliorare il basso potenziale di crescita dell'Italia". (ANSA).