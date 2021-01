Borsa: Europa resta positiva con Wall Street, Milano +0,8%

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - Le Borse proseguono positive dopo l'avvio in rialzo di Wall Street nel giorno del giuramento del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Francoforte guadagna lo 0,80, stesso livello per Milano con il Ftse Mib a 22.610 punti.

Parigi sale dello 0,5% e Londra di un più marginale 0,15%.

Sull'indice d'area, lo stoxx 600, proseguono gli acquisti sui tecnologici. Sul fronte valutario l'euro resta aggrappato a 1,21 sul dollaro. Il petrolio si conferma in rialzo con il Wti a 53 dollari al barile. Lo spread tra Btp e Bund si muove in area 113 punti base. A Piazza Affari resta l'evidenza di A2A (+3,7%) in scia agli obiettivi del piano al 2030 e di Unicredit (+3,8%) con il mercato che spera in una stretta sul nuovo Ceo.

Bene anche Leonardo (+3,8%), St (+3%), Pirelli (+2,12%) mentre Angelos Papadimitriou, entrato circa 6 mesi fa nel gruppo e visto come il possibile successore di Marco Tronchetti Provera, lascia le cariche di direttore generale e co-ceo ma resta in cda e nel comitato strategie. (ANSA).