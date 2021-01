Borsa: Europa conferma rialzo in attesa giuramento Biden

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - Borse europee tendenzialmente in rialzo con i future su Wall Street in positivo in attesa del giuramento del nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden.

L'indice paneuropeo, lo stoxx 600, guadagna mezzo punto percentuale con l'evidenza dei tecnologici mentre cedono le utilities. Tra le singole piazze Francoforte guadagna lo 0,67%, Parigi lo 0,34%, Milano lo 0,61% all'indomani del voto di fiducia del Senato incassato dal governo Conte mentre Londra si muove sulla parità. Il petrolio prosegue stabile con il Wti a 53,5 dollari al barile e il Brent a 56,3. Flette invece l'euro sul dollaro. La moneta unica passa di mano 1,2104 sul biglietto verde. (ANSA).