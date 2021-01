Patuanelli: 'Il sistema delle imprese ha retto, ma serve prudenza '

"Nonostante il clima d'incertezza dovuto alla pandemia, il sistema imprenditoriale del Paese ha retto l'urto di una crisi simmetrica come quella generata dal Covid". Lo afferma il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli su Facebook riferendosi ai dati di Unioncamere su aperture e chiusure. "Serve notevole prudenza nel commentare questi dati, perché gli effetti della pandemia perdureranno ancora e le sofferenze dei tessuti imprenditoriali sono pesanti e diffuse in tutto il Paese", aggiunge, assicurando che "per questo continueremo a lavorare fino all'ultimo per garantire ristori e rilancio alle nostre imprese". "Si registra dai dati complessivi di Unioncamere un +0,32% del saldo tra aperture e chiusure delle attività imprenditoriali, numeri certamente non scontati visto il terribile 2020 appena trascorso", scrive Patuanelli.