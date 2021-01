Intesa: 3.500 assunzioni a fronte 7.200 uscite volontarie

Intesa Sanpaolo assumerà 3.500 persone, mille in più rispetto alle 2.500 unità previste nell'accordo con i sindacati del 29 settembre scorso che prevedeva almeno 5.000 uscite volontarie per pensionamento o fondo di solidarietà. L'accordo, sottoscritto con Fabi, First-Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin, riguarda il ricambio generazionale senza impatti sociali e la valorizzazione delle persone del gruppo risultante dall'acquisizione di Ubi Banca. Con l'assunzione di "mille persone che si aggiungono alle 2.500 già programmate, diamo ulteriore impulso al ricambio generazionale e al sostegno dell'occupazione", afferma Carlo Messina, consigliere delegato e Ceo di Intesa Sanpaolo. "Intesa Sanpaolo - aggiunge continua ad investire sui giovani, punto di forza del Paese". I segretari generali di tutte le sigle sindacali hanno espresso soddisfazione per le nuove assunzioni.