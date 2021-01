Carrefour: tonfo in Borsa dopo 'no' Le Maire a Couche-Tard

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - Vero e proprio scivolone in Borsa di Carrefour a Parigi, all'indomani del parere contrario del ministro dell'economia francese Bruno Le Maire all'offerta dei canadesi di Couche-Tard. Il titolo, che ieri ha guadagnato oltre il 13% sulla scia dell'annuncio delle trattative tra i due gruppi, segna oggi un calo del 7,24% a 16,27 euro. Parlando a una Tv francese ieri Le Maire si è detto "a priori non favorevole a questa operazione", sostenendo che Carrefour è un "anello essenziale della catena della sicurezza alimentare dei francesi per la loro sovranità alimentare". (ANSA).