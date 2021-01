Borsa: Europa solida dopo Wall street, Londra +2,6%

(ANSA) - MILANO, 04 GEN - Mercati azionari del Vecchio continente sempre tutti ampiamente positivi dopo l'avvio di Wall street: la Borsa migliore resta di gran lunga quella di Londra che, dopo l'avvio concreto della Brexit senza scossoni, sale del 2,6%, seguita da Parigi in aumento dell'1,5%, con Francoforte, Madrid e Milano (Ftse Mib +1,08%) che ondeggiano attorno all'aumento di un punto percentuale.

Il listino londinese, il più debole con Madrid nel corso del 2020, corre con i titoli delle materie prime e soprattutto con l'indicatore manifatturiero Pmi della Gran Bretagna che si è attestato a 57,5 punti e di qualche frazione oltre le stime, con un dato sui massimi da tre anni.

In Piazza Affari, con lo spread nei confronti della Germania piuttosto stabile attorno ai 112 punti e comunque in miglioramento rispetto all'apertura, sempre forti Enel e Tim che salgono di tre punti percentuali. Bene Fca che cresce del 2,5% dopo l'avvenuta fusione in Stellantis con Psa. Qualche vendita invece nel settore del credito (Mediobanca -1,1%, Bper -1%) e tra i farmaceutici, con Recordati che perde l'1,2% a 44,7 euro.

