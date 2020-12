Confcommercio: Paoletti vicepresidente Sistema 50&PiùEnasco

(ANSA) - TRIESTE, 28 DIC - Antonio Paoletti, presidente della Confcommercio di Trieste e presidente della Camera di Commercio Venezia Giulia, è stato nominato vicepresidente del Patronato 50&PiùEnasco. Paoletti resterà in carica per cinque anni ed ha avuto la delega da parte del presidente di Confcommercio Carlo Sangalli alle funzioni presidenziali, Le assemblee delle società Caf 50&Più Srl e 50&Più Servizi Srl hanno inoltre nominato Paoletti presidente dei rispettivi Cda.

L'istituto 50&PiùEnasco e le due società Caf 50&Più Srl e 50&Più Servizi Srl fanno parte del "Sistema 50&Più" e offrono servizi fiscali e di assistenza ai cittadini nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, erogando oltre un milione di prestazioni ogni anno.

"Una delle priorità - ha spiegato Paoletti - sarà valorizzare sempre più le attività legate al welfare e ai servizi a vantaggio delle fasce più deboli e degli anziani che, specie negli attuali tempi di crisi economica ed occupazionale, concorrono in misura spesso fondamentale al sostentamento di interi nuclei familiari".

Gli uffici di Caf e Patronato coprono tutta l'Italia con oltre 400 sedi territoriali; all'estero 50&PiùEnasco conta 25 sedi in 10 Paesi; le tre realtà complessivamente superano i 700 occupati. (ANSA).