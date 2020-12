Mediaset: Tar Lazio annulla delibera Agcom su Vivendi

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - Il Tar del Lazio ha annullato la delibera del 10 aprile 2017 dell'Agcom che ha imposto a Vivendi di scegliere tra la partecipazione rilevante in Tim e la presenza quasi al 30% in Mediaset. I giudici, nella loro articolata sentenza, hanno accolto quindi il ricorso dei francesi, una questione sulla quale si è espressa anche la Corte di giustizia europea, che ha criticato la parte della Legge Gasparri che regolava questi argomenti.

La delibera Agcom ha portato al congelamento di quasi il 20% di Mediaset detenuto da Vivendi in un fiduciaria, che non ha mai avuto diritto di voto nelle assemblee del Biscione, quindi ora i francesi si potrebbe riappropriare della totalità dei diritti di voto. Mediaset tra le probabili opzioni adesso ha il ricorso al Consiglio di Stato, chiedendo una sospensiva di questa sentenza.

Intanto però l'Agcom ha aperto una nuova istruttoria su Vivendi alla luce dell'emendamento detto 'salva Mediaset' e quali paletti potrà mettere ai francesi è tutto da verificare. (ANSA).