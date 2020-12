Borsa: Milano accelera nel finale (+1,7%), sprint Exor

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Accelera nel finale Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib in rialzo dell'1,75% a 21.788 punti, in testa alle altre borse europee insieme a Madrid. Gli acquisti si concentrano su Exor (+4,83%) all'indomani del via libera dell'Ue a Fca (+2,25%) e Peugeot (+2,4% a Parigi) alle nozze. Lo spread in calo a 113,9 punti, sotto la soglia dei 114, favorisce Banco Bpm (+2,77%) e Bper (+2,08%), mentre si muovono più a rilento Unicredit (+1,31%), alla ricerca di un nuovo Ad dopo la rinuncia di Jean Pierre Mustier, e Intesa (+0,9%). In controtendenza Mps (-0,2%). Acquisti su Stm (+3,61%), insieme ai rivali europei, che, secondo gli analisti di Bloomberg, possono trarre vantaggio dagli sviluppi sulla banda larga. Bene Tim (+2,3%) e Atlantia (+2,58%), segno meno per Diasorin (-1,28%), Tenaris (-0,18%) e Campari (-0,11%). Sale Eni (+1%), nonostante il calo del greggio (Wti -1,5% a 47,24 dollari al barile). (ANSA).