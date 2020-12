Borsa: Europa conferma calo con Wall Street, Milano -3%

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - Confermano il calo i listini europei sulla scia dell'andamento degli scambi a New York, i cui indici di borsa cedono comunque meno dell'1%. Madrid (-3,3%) è la peggiore, mentre Milano, Parigi e Francoforte cedono il 3% circa e Londra (-2,2%) appare più cauta a 10 giorni dal termine per raggiungere un accordo con Bruxelles sull'uscita dall'Ue. Un possibile nulla di fatto, insieme alla scoperta della variante inglese al Covid 19, pesa sull'umore degli investitori.

Nel primo giorno della settimana breve di Natale prevalgono le vendite, spinte anche dal calo del greggio (Wti -3,5% a 47,41 dollari al barile). Sale il dollaro, scambiato a 1,22 sull'euro e a 1,329 sulla sterlina britannica. Segno meno per i petroliferi Shell (-5,9%), Bp (-4,5%), Eni (-4,6%), Saipem (-4,5%) e Tenaris (-4,25%), legate all'andamento delle quotazioni del greggio. I timori di nuove restrizioni legate alla pandemia frenano gli automobilistici Daimler (-4,4%), Renault (-3,8%), Bmw (-3,7%) e Volkswagen (-3,4%). Lievemente più caute Peugeot (-3,1%) ed Fca (-2,74%), che hanno ricevuto il via libera dell'Antitrust Ue alla fusione. In campo bancario cedono Santander (-5,2%), SocGen (-5%), Bbva (-4%) e Lloyds (-3,6%). In Piazza Affari segnano il passo Unicredit (-4,7%), Intesa (-4,6%), Bper (-4,48%) e Banco Bpm (-3,9%). Più cauta Mps (-1,7%), epicentro delle prossime aggregazioni tra Istituti.

(ANSA).