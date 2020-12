Alitalia: sindacati, piano inaccettabile, intervenga Mef

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - "Non è condivisibile in quanto assolutamente inaccettabile per noi". Così unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo sul piano industriale della nuova Alitalia Ita, evidenziando che "con poco più 50 aerei si va verso l'avvio di una mini compagnia, contraddistinta da un piano insoddisfacente da tutti i punti di vista, industriale ed occupazionale". "Serve più coraggio - chiedono - da parte dell'azionista Mef, per dare un indirizzo chiaro al cda e all'a.d., visto che i 3 miliardi, investiti dal Governo sono stati stanziati per rilanciare Alitalia e tutto il trasporto aereo, non per licenziare". (ANSA).