Borsa: Milano su (+0,8%) con banche e industria, vola Stm

(ANSA) - MILANO, 15 DIC - Chiusura ottimista per Piazza Affari (+0,8%), tra le migliori in Europa, in un contesto in cui il Covid 19 domina, tra le misure di contenimento dei contagi in vista delle festività di fine anno e la prospettiva dei vaccini in arrivo, mentre la maggioranza di governo ha in corso una serie di colloqui.

Bene a Piazza Affari le banche, in testa Mediobanca (+3,2%), ma anche Unicredit (+2,5%), Intesa (+1,8%), Banco Bpm (+1,4%), Mps (+1,3%) e Bper (+0,9%), con lo spread sceso a 113. Corsa per Stm (+4,2%), tra i migliori del comparto semiconduttori in Europa, e nell'industria forti guadagni per Leonardo e Atlantia (+3%) e per Moncler (+1,9%) nel lusso. Rialzi per Cnh (+3,1%) e tra le auto brilla Fca (+2,2%), mentre arriva l'ipotesi di nuovi incentivi nel 2021. Petroliferi in forma, da Tenaris e Saipem (+1,2%) a Eni (+0,8%), col greggio in rialzo a sera (wti +1,1%) a 47,5 dollari al barile. Positiva Mediaset (+0,6%) mentre l'Agcom apre due istruttorie sulla vicenda Vivendi.

Male i farmaceutici, da Recordati (-2,9%) a Diasorin (-1,8%), in linea col comparto nel Vecchio continente. Pesanti le utility, a partire da A2a (-2,4%). Giù Campari (-2,3%), Amplifon (-2,2%) e Pirelli (-1,9%), collocato un bond. (ANSA).