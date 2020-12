Borsa: Asia chiude in calo, pesa Hong Kong

(ANSA) - MILANO, 07 DIC - Borse asiatiche in calo in attesa dei dettagli sul piano degli Stati Uniti per stimolare la crescita economica. Sullo sfondo la preoccupazione degli investitori per l'aumento dei contagi di coronavirus avvenuta negli ultimi giorni in Giappone e a livello globale. Seduta in rosso per Hong Kong (-1,3%) dopo la decisione di rimuovere dagli indico otto società finite nella lista nera statunitense.

In calo Tokyo (-0,76%) mentre sul mercato valutario lo yen si apprezza sul dollaro, poco sopra a un livello di 104, mentre è stabile sull'euro a 126,20. A contrattazioni ancora in corso sono in calo Shanghai (-0,8%), Shenzhen (-0,3%), Seul e Mumbai (+0,5%).

In arrivo pochi dati macroeconomici. Prevista la produzione industriale della Germania, i prezzi delle abitazioni nel Regno Unito e la fiducia degli investirori nell'Eurozona. (ANSA).