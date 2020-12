Borsa:Europa apre contrastata dopo Opec, attesa per dati Usa

(ANSA) - MILANO, 04 DIC - Le Borse europee aprono contrastate dopo la riunione dell'Opec con l'accordo per aumentare la produzione petrolifera di 500.000 barili al giorno da gennaio.

Attesa per i dati degli Stati Uniti sull'occupazione mentre resta alta l'attenzione sull'andamento della pandemia e l'arrivo dei vaccini contro il coronavirus. Sul fronte valutario l'euro sale sul dollaro a 1,2156 a Londra.

Avvio di seduta in calo per Francoforte (-0,17%), in rialzo Londra (+0,10%), piatte Parigi (-0,03%) e Madrid (+0,01%).

