Borsa:Europa in calo, Brexit eclissa passi avanti su vaccini

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - Le Borse europee proseguono in calo con le preoccupazioni degli investitori sull'andamento dei negoziati sulla Brexit tra Ue e Regno Unito. Una circostanza, secondo gli analisti finanziari, che ha eclissato i passi in avanti sui vaccini contro il coronavirus. La Gran Bretagna è il primo Paese occidentale ad avere approvato il vaccino contro il Covid-19. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro si attesta a 1,2055.

In terreno negativo Francoforte (-0,6%), Parigi (-0,3%), piatte Londra (-0,01%) e Madrid (+0,04%). L'indice Stoxx 600 cede lo 0,3% appesantito dalle auto (-1,1%) e le banche (-0,4%).

Nel Vecchio continente procedono in calo Peugeot (-1,9%), Volkswagen (-1,8%) e Porsche (-2,4%).

Piatte la farmaceutica, l'informatica e le utility. In rialzo AstraZeneca (+0,4%) e Roche (+0,2%). (ANSA).