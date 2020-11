S&P si fonde con Ihs Markit, nozze da 44 miliardi

Matrimonio tra giganti nel mondo dell'informazione, dei dati e dell'analisi economica e finanziaria. S&PGlobal e Ihs Markit hanno raggiunto un accordo per fondersi in un'operazione strutturata con uno scambio azionario che attribuisce a Ihs Markit un enterprise value (valore d'impresa) di 44 miliardi di dollari, inclusi 4,8 miliardi di debito netto. "L'operazione - si legge in una nota - unisce due organizzazione di livello mondiale, un portafoglio unico di asset in mercati attrattivi e con capacità all'avanguardia nell'innovazione e nella tecnologia per accelerare la crescita e la creazione di valore".