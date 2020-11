Borsa: Europa positiva, Londra +1,55%

(ANSA) - MILANO, 24 NOV - Chiusura in decisa crescita per i listini europei ben intonati fin dall'apertura in parallelo con l'avvio della transizione di Joe Biden alla presidenza Usa e alle notizie positive sul fronte dei vaccini oltre che per l'attesa di politiche espansive a sostegno dell'economia. Mentre Wall Street supera la soglia record dei 30.000 punti Parigi termina con un guadagno dell'1,23%, Francoforte l'1,26% e Londra dell'1,55%. (ANSA).