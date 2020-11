Bankitalia: ripresa 2021 più lenta del previsto

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - La ripresa nel 2021 sarà "verosimilmente più lenta del previsto". E' la previsione di Eugenio Gaiotti, capo del dipartimento Economia e statistica della Banca d'Italia, ascoltato in audizione sulla manovra nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato. Nel quarto trimestre 2020, ha detto "è plausibile una flessione del Pil anche se più contenuta rispetto alla primavera. È probabile che il risultato per l'anno risulti comunque in linea con quanto prefigurato in ottobre". (ANSA).