Borsa: Milano ottimista (+0,7%), sprint di Bper e Banco Bpm

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - Chiusura di fine settimana ottimista per la Borsa di Milano (+0,79%), con le banche a sostenere il listino principale. Sprint di Banco Bpm (+3,6%) e Bper (+4,1%) sull'ipotesi di unione tra i due istituti di credito, con la benedizione del primo azionista di quest'ultima, Unipol (+3,7%). Con lo spread in lieve ribasso a 121,6, bene anche Intesa e Unicredit (+0,8%) e Fineco (+0,7%). Tra le assicurazioni sale Generali (+0,9%).

Fra i titoli in cima al listino principale Terna (+2,5%) e Stm (+2,2%). Guadagni per Atlantia (+1,4%), concluso il piano di azionariato diffuso. In rialzo il lusso con Moncler (+1,3%) e corsa di Cucinelli (+5,3%) il giorno dopo i conti, tra i titoli a minore capitalizzazione.

In forma i farmaceutici con Recordati (+1%) e Diasorin (+0,6%). Tra i petroliferi positiva solo Eni (+0,5%), non Tenaris (-0,2%) e Saipem (-1,5%), nonostante il greggio in rialzo (wti +0,1%) a 41,7 dollari al barile. Male Fca (-0,4%) come il comparto. In fondo al Ftse Mib Tim (-1,8%) e Campari (-1,2%). (ANSA).