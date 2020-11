Tim: Gubitosi, quarto trimestre meglio del terzo

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - "Il quarto trimestre sarà meglio del terzo e il 2021 andrà ancora meglio". Lo ha detto l'ad di Tim Luigi Gubitosi presentando i conti del periodo agli analisti dopo aver confermato gli obiettivi del piano. "Verso la stabilizzazione e la crescita" è il titolo della presentazione.

"E' un giorno importante per noi", aggiunge Gubitosi . E' in corso "una trasformazione verso una società più snella e moderna" e per quanto riguarda il mobile "è il trimestre migliore da quando è entrata Iliad" sottolinea Gubitosi facendo riferimento all'aumento di competitività e al ritorno della guerra dei prezzi scatenata dall'ingresso dell'operatore francese. (ANSA).