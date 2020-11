Borsa: Asia cauta guarda a vaccino, future Wall Street positivi

(ANSA) - MILANO, NOV 10 - Borse di Asia e Pacifico caute dopo l'euforia di Wall Street e delle Piazze europee in scia ai risultati positivi dei test del vaccino Pfizer-BioNTech e mentre la Fda statunitense ha dato il via libera d'urgenza all'uso del trattamento anti-Covid a base di anticorpi della Eli Lilly. I future sugli Stati Uniti sono leggermente positivi con le tensioni dopo il voto sulle presidenziali che non si allentano.

Trump ha fatto causa alla Pennsylvania, lo stato che ha dato la vittoria a Biden.

Tokyo, dopo un avvio in forte rialzo, ha chiuso a +0,26% e Seul a +0,23%.Meglio Hong Kong (+0,76%) e Sydney (+0,66%).

Vendite a Shanghai (-0,40%) e Shenzhen (-1,05%) con l'inflazione ad ottobre che ha segnato il passo più lento da 11 anni. Sul fronte europeo i listini sono attesi in positivo. Tra i macro in agenda l'indice Zew tedesco, in Italia i dati Istat sulla produzione industriale di settembre, per l'Eurozona il rendiconto finanziario consolidato. (ANSA).