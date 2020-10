Inflazione -0,3% a ottobre. Torna positiva su mese a +0,2%

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - L' inflazione resta negativa a ottobre per il sesto mese consecutivo ma risulta dimezzata rispetto al mese precedente. Secondo le stime preliminari dell'Istat, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra una diminuzione dello 0,3% su base annua ( da -0,6% di settembre) mentre torna positiva su base mensile registrando un +0,2% (-0,7% a settembre). L'inflazione acquisita per il 2020 è pari a -0,2% per l'indice generale e a +0,6% per la componente di fondo. I prezzi del cosiddetto carrello della spesa, ossia beni alimentari per la cura della casa e della persona, accelerano da +1% a +1,4%, mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto continuano a registrare una flessione (da -0,1% a -0,2%). L'"inflazione di fondo", al netto degli energetici e degli alimentari freschi e quella al netto dei soli beni energetici accelerano entrambe, rispettivamente da +0,1% a +0,3% e da +0,2% a +0,5%. L'aumento congiunturale dell'indice generale è dovuto prevalentemente alla crescita dei Beni energetici regolamentati (+7,6%) e, in misura minore, di quelli dei Beni alimentari non lavorati (+0,9%), solo in parte compensata dal calo dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (-1,1%). (ANSA).