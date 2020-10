Borsa: Asia limita i danni, positivi i listini cinesi

(ANSA) - MILANO, OCT 29 - Seduta nel complesso debole per le Borse asiatiche ma lontane dai tonfi registrati mercoledì in Europa, a causa dei record di contagi covid e dei lockdown decisi da Francia e Germania, e a Wall Street dove è svanita la prospettiva di un accordo su un pacchetto di misure di rilancio prima delle presidenziali del 3 novembre.

L'attesa per i risultati di circa 1.000 società cinesi, da cui gli investitori aspettano una conferma sul recupero dell'economia del gigante asiatico, ha spinto Shanghai (+0,11%) e Shenzhen (+0,47% a seduta ancora aperta.

Il rimbalzo dei futures europei e americani ha contribuito poi a contenere le perdite degli altri listini. Tokyo ha lasciato sul terreno lo 0,37%, Seul lo 0,79% mentre Hong Kong perde lo 0,71%.

Peggio ha fatto Sydney (-1,61%).

Per la giornata odierna nel Vecchio Continente si guarda in prima battuta al meeting della Bce. (ANSA).