Bce lascia i tassi fermi a zero

La Banca Centrale Europea lascia invariati i tassi d'interesse: il tasso principale rimane fermo a zero, il tasso sui depositi resta a -0,50% e il tasso sui prestiti marginali a 0,25%. Lo comunica la Bce dopo la riunione di politica monetaria. Nell'attuale scenario "con rischi chiaramente al ribasso, valuteremo i dati inclusa la dinamica della pandemia, le prospettive di diffusione di un vaccino e gli sviluppi nel mercato dei cambi e a dicembre sulla base dei dati la Bce "rivedrà i propri strumenti come adeguato".

"La risalita dei contagi presenta nuove sfide ai sistemi sanitari e alle prospettive di crescita" dell'economia europea, e "la ripresa sta perdendo slancio più rapidamente del previsto". Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, in conferenza stampa dopo il Consiglio direttivo.

Il "balzo significativo" dei contagi e le misure di contenimento prese da fine estate - ha detto lagarde - fanno prevedere "un significativo indebolimento dell'attività economica nell'ultimo trimestre" dopo il rimbalzo del terzo trimestre.

Anche se l'Eurozona continuerà a vedere tassi d'inflazione negativi fino ai primi mesi del 2021 - ha detto ancora Lagarde - per via dei prezzi petroliferi e del taglio dell'Iva tedesco, "non vediamo deflazione, è inflazione negativa".

La Bce fa molto conto sull'implementazione del Recovery fund, che consente alla politica monetaria e alla politica di bilancio europee di andare mano nella mano moltiplicandone l'impatto. E' necessario che il Recovery fund - ha detto la presidente della Bce - sia accompagnato da spese "efficienti" e da riforme.

Il Consiglio direttivo - spiega un comunicato della Bce - "valuterà attentamente le informazioni che arrivano, inclusa la dinamica della pandemia, la prospettiva di diffusione di vaccini e gli sviluppi sul mercato dei cambi". Le nuove stime macroeconomiche della Bce, a dicembre, "consentiranno una approfondita rivalutazione delle prospettive economiche" sulla base delle quali "il Consiglio direttivo ricalibrerà adeguatamente i suoi strumenti per rispondere alla situazione che si sta delineando". Nel frattempo, la Bce conferma gli acquisti di titoli pubblici 'Pepp' da 1.350 miliardi "almeno fino a fine giugno 2021 e in ogni caso fino a quando non giudicherà che la fase di crisi del coronavirus è esaurita". Confermati anche, fino a fine anno, i 20 miliardi al mese di acquisti tramite il rafforzamento da 120 miliardi di euro del vecchio programma App. Nel comunicato, che precede di pochi minuti al conferenza stampa della presidente Christine Lagarde, la Bce punta anche sui nuovi maxi-prestiti Tltro-3, la cui prossima asta è il 9 novembre, definendoli "una attraente fonte di finanziamento per le banche a sostegno dei prestiti a famiglie e imprese".