Mediobanca: Del Vecchio vota per la lista di Assogestioni

(ANSA) - MILANO, OCT 28 - La Delfin di Leonardo Del Vecchio ha votato la lista di Assogestioni per il rinnovo del Cda di Mediobanca. In assemblea i due candidati di minoranza espressi dal Comitato dei Gestori per conto di diversi fondi ha così raccolto le preferenze del 29% presente, pari al 19% del capitale totale della banca. Viene così confermato quasi in toto il board uscente guidato dall'attuale amministratore delegato Alberto Nagel e prevale linea della continuità tracciata dallo stesso consiglio che ha presentato la lista di maggioranza.

Dall'assemblea esce sconfitto il fondo attivista Bluebell che aveva proposto proprie candidature di minoranza come alternativa ad Assogestioni. (ANSA).