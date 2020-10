Borsa: Europa in rosso con seconda ondata Covid

(ANSA) - MILANO, OCT 28 - Di nuovo un tuffo in terreno negativo per gli indici delle Borse in Europa. La seduta si apre in calo per Londra (-1,54%), Parigi (-2,02%), Francoforte (-1,78%) e Madrid (-1,99%) e peggiora con il passare del tempo.

Il mercato fa i conti con i nuovi blocchi alle attività, inclusa la Germania, per difendersi dal Covid. Venduti i ciclici mentre, come si era già visto a marzo, i beni di prima necessità vanno meglio. Auto, banche, energia guidano il declino per settore; cura della persona, bene cibo e bevande. (ANSA).