Bain Company apre a Milano un Digital Innovation Hub

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - Bain & Company ha inaugurato, nei propri uffici a Milano, un Digital Innovation Hub dedicato alla contaminazione tra giovani imprenditori, startup e gli oltre 200 clienti della società di consulenza, appartenenti a tutti i settori merceologici. Uno spazio di 700 metri quadrati, che si propone come un centro di eccellenza per i servizi digitali e andrà ad integrare, con sviluppo di soluzioni ad hoc, app e prototipizzazione, l'offerta di Bain & Company. "Il Digital Innovation Hub non sarà solo il punto riferimento in termini digitali per l'Italia, ma anche il nucleo dell'impegno del gruppo su questo fronte nell'Europa mediterranea", spiega Domenico Azzarello, Managing Partner Emea di Bain & Company. Ad oggi "il 50% dei progetti che sviluppiamo integrano il digital nelle nostre raccomandazioni strategiche e ci aspettiamo che, tempo due anni, questi arriveranno alla maggioranza". Sulla digitalizzazione "l'Italia, in particolare, era molto indietro rispetto ad altre realtà globali - aggiunge Roberto Prioreschi, Managing director per Bain Italia -. Il lockdown ha forzato il Paese a compiere un enorme balzo in avanti". Tuttavia, "c'è ancora molta strada da fare - avverte -. Per questo, perché ci crediamo e vogliamo investire sul futuro, abbiamo compiuto un ulteriore sforzo d'investimento". (ANSA).