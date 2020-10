Borsa: Asia poco mossa, scivola Cina sul finale

(ANSA) - MILANO, 23 OTT - Seduta poco mossa sui listini in Asia. Ben comprati i titoli di energia e comunicazioni, che rimbalzano dopo una precedente seduta in calo. L'indice Shanghai, trainato da Ping An Insurance e China Merchants Bank nella prima parte di seduta, inverte rotta sul finale e perde lo 0,6% mentre lo Shenzhen lascia l'1,4%.

Chiude in cauto rialzo Tokyo (+0,18%), dove sorprende Nexon (+17%) che strappa al rialzo dopo l'inserimento nell'indice Nikkei 225; tiene Hong Kong (+0,2%). (ANSA).