Expo Dubai: Riccaboni, più cooperazione per futuro agrifood

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - L'innovazione organizzativa, sociale e tecnologica è la strada per affrontare le sfide che l'agricoltura ha davanti. "Dobbiamo mettere insieme idee, cervelli, laboratori e risorse", ha dichiarato il presidente della Fondazione Prima (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area), Angelo Riccaboni, presentando il lavoro della fondazione per il finanziamento di progetti innovativi e la condivisione delle migliori pratiche all'evento digitale globale di Expo 2020 Dubai "Settimana del clima e della biodiversità".

Riccaboni ha ricordato che "circa il 30% delle emissioni di gas serra sono dovute all'agricoltura e allo stesso tempo l'agricoltura è profondamente colpita dal cambiamento climatico". "Dubai 2020 - ha concluso - sarà un'opportunità meravigliosa per un dialogo tra esperienze, paesi e ricercatori.

Solo lavorando insieme possiamo affrontare la sfida che abbiamo davanti". (ANSA).