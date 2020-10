Borsa: Europa tiene dopo Wall street, debole Francoforte

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Mercati azionari del Vecchio continente generalmente in tenuta dopo l'avvio di Wall street e la pubblicazione di tutti i dati macro dagli Stati Uniti della giornata, tra i quali la costruzione di nuove case: Parigi si muove attorno alla parità, con Londra in rialzo dello 0,3%, Milano dello 0,6% con l'indice Ftse Mib, mentre Madrid sale di un punto percentuale. Debole solo Francoforte, che cede lo 0,6% sullo scivolone di Fresenius Medical (-5%), oltre i cali di Deutsche Borse (-2,7%) e di Sap (-2%).

In Piazza Affari prosegue lo strappo di Bper che sale del 13% a 1,34 euro recuperando dai minimi recenti e la copertura da parte di alcuni investitori delle posizioni 'short', seguita sempre da Banco Bpm (+4%) e Mps (+3%). Resta debole Atlantia (-3%) nel giorno del Cda dopo le mosse di Cdp su Autostrade per l'Italia.

(ANSA).