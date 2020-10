Nobel economia a Paul Milgrom e Robert Wilson

Il Nobel per l'economia è stato assegnato a Paul Milgrom e Robert Wilson. I due economisti statunitensi, di 72 e 83 anni, sono esperti di aste. Hanno ottenuto il riconoscimento considerato che "le aste influenzano la nostra vita quotidiana e che i vincitori di scienze economiche di quest'anno, hanno migliorato la teoria delle aste e inventato nuovi formati di aste, a vantaggio di venditori, acquirenti e contribuenti in tutto il mondo". Wilson, con i suoi studi ha mostrato "perché gli offerenti razionali tendono a fare offerte al di sotto della loro migliore stima del valore comune: sono preoccupati per la maledizione del vincitore, cioè di pagare troppo e perdere".