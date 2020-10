Mediobanca: corre in Borsa (+3,5%) con Del Vecchio

Mediobanca corre in Borsa (+3,5% a 7,2 euro) dopo l'annuncio di Leonardo Del Vecchio di aver superato la soglia del 10% del capitale di Piazzetta Cuccia. Il patron di Luxottica ha spiegato in una intervista che Delfin "è il principale socio ed è decisa a rimanere tale per lungo tempo, pronta a supportare la crescita dell'istituto e a sostenere progetti che spero saranno ambiziosi".

Del Vecchio si dice convinto che "pezzi strategici come Mediobanca e Generali debbano essere dotati di un azionariato stabile e attento alle esigenze del Paese". E il titolo della compagnia assicurativa sale dell'1,6 per cento.