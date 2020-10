Borsa: Milano nervosa (-0,8%) con Europa, deboli le banche

Borse europee nervose ma senza scivoloni in partenza, nonostante resti un clima incerto per la paura di contraccolpi a Wall street dopo la positività al Covid 19 del presidente Usa Trump: Milano scende dello 0,8% con l'indice Ftse Mib, sullo stesso piano Londra, mentre appaiono leggermente più pesanti Parigi, che si muove attorno a un calo di un punto percentuale, e Francoforte (-1,1%).

In Piazza Affari, in particolare, deboli Bper e Leonardo, che cedono l'1,7%, in calo di circa un punto Banco Bpm e Intesa, tiene Tim che sale dello 0,3%. Sempre molto volatile Monte dei Paschi, in rialzo attorno all'1%. (ANSA).