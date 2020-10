Recovery Fund: Bankitalia, necessarie riforme di lungo periodo

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - "È indispensabile che l'utilizzo di Next Generation EU avvenga in una prospettiva di equilibrio di lungo periodo delle finanze pubbliche". Lo ha detto il Capo del Servizio Struttura economica della Banca d'Italia, Fabrizio Balassone, in audizione al Senato per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. "Nonostante le favorevoli condizioni finanziarie a cui sono rese disponibili le risorse del programma - ha aggiunto - l'Italia, terzo paese dell'Unione, sarà chiamata a contribuire significativamente al suo finanziamento, oltre che a restituire i fondi che prenderà in prestito". Il Recovery Fund "rappresenta una grande occasione di sviluppo per l'economia italiana - ha aggiunto - sfruttarla appieno richiederà uno sforzo notevole di progettazione, implementazione e monitoraggio da parte delle amministrazioni".

(ANSA).