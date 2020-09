Borsa: Europa prosegue poco mossa dopo Wall Street, Milano +0,1%

(ANSA) - MILANO, 30 SET - Le Borse europee anche con l'avvio di Wall Street, continuano ad essere poco mosse. Ad incidere sui mercati, fin dall'avvio con le Piazze asiatiche, il primo confronto Trump-Biden con il primo che ha adombrato timori di frodi alle prossime elezioni con il pericolo di tempi lunghi per conoscere l'esito del voto. E poco hanno mosso le indicazioni del presidente della Bce, Christine Lagarde che ha aperto ad una revisione dell'obiettivo d'inflazione e ha parlato di una politica di bilancio espansiva finché sarà necessario.

L'indice d'area Stoxx 600 è poco sopra la parità con energia e immobiliare tra i più acquistati. Deboli invece gli industriali. Tra le singole Piazze Francoforte segna un -0,06%, Parigi un +0,06%, Londra guadagna lo 0,22% mentre Milano un +0,2% con il Ftse Mib a 19.102 punti. In evidenza resta Saipem ((+6%) e, a seguire, Tenaris (+4,3%) e, tra i bancari, Banco Bpm (+3,85%) e Bper (+2,31%) . Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 139 punti così come il petrolio con il wti a 39,5 dollari al barile. (ANSA).