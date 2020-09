Ocse: 30.000 mld di asset per la finanza green

(ANSA) - ROMA, 29 SET - Effetto Greta sulla finanza, in via di trasformazione verso investimenti sempre più green. Negli ultimi dieci anni il mercato sostenibile è cresciuto rapidamente, superando alla fine del 2019 i 30.000 miliardi di dollari di asset detenuti nei cinque principali mercati mondiali (Stati Uniti, Canada, Europa, Giappone, Australia e Nuova Zelanda), con un aumento di oltre il 30% rispetto al 2016. E' quanto emerge dall'ultimo Business and Finance Outlook dell'Ocse dedicato quest'anno alla finanza "sostenibile e resiliente".

La svolta green è evidente soprattutto in Europa. L'Unione europea è infatti in testa alla classifica Ocse con asset pari a 14.000 miliardi di dollari. Seguono gli Stati Uniti con oltre 12.000 mila miliardi di dollari.

Gli investimenti Esg (Environmental, Social and Governance, ambientali, sociali e di governance) hanno retto l'impatto Covid meglio degli investimenti finanziari tradizionali. E' quanto rileva l'Ocse nel Business and Finance outlook 2020, dedicato quest'anno all'economia sostenibile. Nel primo trimestre del 2020, la diffusione della pandemia "ha esercitato pressioni al ribasso sui mercati finanziari, ma i partecipanti al mercato della finanza sostenibile hanno osservato che i fondi e gli indici Esg hanno avuto performance superiori rispetto agli investimenti tradizionali. - scrive l'organizzazione - Diversi attori del mercato come Bloomberg, Morningstar e MSCI hanno mostrato la migliore reazione dei fondi e degli indici Esg rispetto a quelli standard, con questi strumenti che hanno perso meno valore rispetto agli indici tradizionali durante la recessione. I risultati sono coerenti con l'analisi dell'Ocse che mostra un minor rischio di perdite per alcuni indici Esg" (ANSA).