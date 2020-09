Deloitte, due imprese su tre punta su sostenibilità

(ANSA) - MILANO, 26 SET - Due aziende su tre ritengono la responsabilità sociale d'impresa una priorità, più di 7 su 10 adottano strumenti per misurare l'impatto sociale del proprio business. E' quanto emerge dall'analisi di Deloitte sui dati sulle aziende che hanno partecipato al Best Managed Companies Award, il premio promosso dalla società di consulenza in collaborazione con Altis Università Cattolica, Elite - il programma del London Stock Exchange Group che supporta lo sviluppo e la crescita delle imprese ad alto potenziale - e Confindustria.

La crisi non ha frenato l'attenzione alla "sostenibilità delle imprese italiane. Nonostante i timori legati alla pandemia Covid-19, queste aziende dimostrano che il mondo imprenditoriale italiano ormai punta con decisione sulla sostenibilità, con particolare attenzione al rispetto dell'ambiente", afferma Fabio Pompei, ceo di Deloitte Italia, commentando i dati emersi dalla ricerca. (ANSA).