Borsa:Asia contrastata,bene futures,Tokyo +0,4%,giù Shanghai

(ANSA) - MILANO, 25 SET - Borse asiatiche e del Pacifico contrastate nell'ultima seduta della settimana. In rialzo Tokyo (+0,48%), Seul (+0,27%) e Sidney (+1,51%), deboli invece Taiwan (-0,26%), e Shanghai (-0,25%) e Hong Kong (-0,44%), ancora aperte insieme a Mumbai (+1,02%). Positivi i contratti 'future' sull'Europa e su Wall Street con il dollaro invariato sull'euro a 1,167 biglietti verdi per una moneta unica, mentre scende a 105,32 yen. In lieve calo il greggio (Wti -0,2%), che si mantiene però sopra la soglia dei 40 dollari al barile, in controtendenza invece l'oro (+0,66% a 1.869,74 dollari l'oncia).

In calo a 25 punti base la fiducia dei consumatori nel Regno Unito, dove oggi viene diffuso il bollettino trimestrale della Banca d'Inghilterra. In arrivo la fiducia delle aziende e dei consumatori in Italia, i prestiti alle famiglie nell'Ue e i disoccupati in Francia. Dagli usa sono attesi gli ordini di beni durevoli e il discorso del presidente della Fed di New York John Williams, membro del Fomc.

Sulla piazza di Tokyo in luce il comparto auto, con Suzuki (+3,08%), Honda (+.1,73%) e Toyota (+1,49%), segno meno invece per il produttore di semiconduttori Advantest (-1,16%), già debole nella vigilia. (ANSA).