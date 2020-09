Borsa: Europa peggiora, effetto contagi, Milano -1,9%

(ANSA) - MILANO, 25 SET - Si appesantiscono le borse europee con il crescere di contagi di coronavirus e i contratti 'future' in calo su Wall Street. Parigi e Francoforte (-2% entrambe) sono le peggiori, precedute di poco da Milano (-1,9%), mentre Madrid (-1,32%) naviga in acque più tranquille insieme a Londra (-0,8%). Per i listini è il maggior passo indietro ultimi 3 mesi. Tra i titoli più colpiti quelli dei produttori di semiconduttori Dialog (-4,23%), Stm (-3,51%) e Infineon (-3,35%). (ANSA).