Borsa: Milano gira in calo con Wall Street, stop Saipem

(ANSA) - MILANO, 24 SET - L'avvio in calo degli indici Usa non giova a Piazza Affari, che gira in calo allineandosi agli altri listini europei.Un esito prevedibile dopo l'inatteso aumento delle richieste di disoccupati negli Usa, nel giorno in cui il presidente della Fed Jerome Powell viene ascoltato in Parlamento, dove interverrà poi il segretario al Tesoro Usa Stephen Mnuchin. Le vendite colpiscono Saipem (-4,3% teorico), congelata al ribasso, con il greggio di nuovo in calo (Witi -0,3% a 39,8 dollari). Segno meno anche per Diasorin (-2,3%), sull'onda dell'inchiesta in Lombardia sui test per il coronavirus ceduti all'Ospedale San Matteo di Pavia senza gara.

Il calo del greggio frena anche Tenaris (-1,92%) ed Eni ( -1,18%). Prosegue lo sprint dei bancari Banco Bpm (+6,55%), Bper (+5,1%) e Unicredit (-2,95%) insieme a Creval (+9%), indicata come possibile preda della francese Credit Agricole (-1,2% a Parigi). In lieve calo lo spread, sceso a 139,9 punti base dopo aver superato i 140. (ANSA).