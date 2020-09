Profumo, sicurezza essenziale per sovranità tecnologica Ue

(ANSA) - ROMA, 16 SET - "Un'industria della sicurezza innovativa è essenziale per la sovranità tecnologica dell'Europa: ecco perchè una dimensione specifica relativa alla sicurezza dovrebbe far parte del recovery plan europeo". L'a.d.

di Leonardo, Alessandro Profumo, lo sottolinea aprendo i lavori di CybertechLive Europe 2020, 'edizione digitale' per quest'anno della rassegna Cybertech Europe che nel 2021, è già previsto, tornerà alla 'Nuvola' di Roma il 28 e 29 settembre.

"Le tecnologie digitali diventeranno fondamentali per il successo dell'industria e della società. Questo è il motivo per cui la trasformazione digitale deve rimanere una priorità assoluta per l'Unione Europea. A livello pratico, l'attuazione della strategia dell'Unione Europea in materia di digitale e di dati rappresenta un passo importante", avverte Profumo. "La nuova Commissione Europea riconosce che l'Europa deve raggiungere una sovranità tecnologica", rileva l'a.d di Leonardo: "Dietro tale scopo c'è una semplice verità. Non può esserci sicurezza senza tecnologia". (ANSA).