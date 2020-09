Inps: ad agosto Reddito a 1,3 mln di nuclei, 3 mln persone

Aumentano i nuclei beneficiari di Reddito e Pensione di cittadinanza che con il mese di agosto superano quota 1,3 milioni (1,304 milioni di famiglie), coinvolgendo nel complesso oltre 3 milioni di persone (3,081 milioni). Sono i dati aggiornati dell'Inps, che sottolinea come l'incremento sia di oltre il 23% rispetto al dato del mese di gennaio 2020 (1,304 milioni di famiglie contro 1,059 milioni di gennaio) e del 20% per il numero di persone coinvolte (passate da 2,562 milioni di gennaio a 3,081 milioni registrate ad agosto). Per il solo Reddito di cittadinanza, l'incremento dei nuclei beneficiari è stato di oltre il 25%, con un aumento del 21% del numero di persone coinvolte, sempre rispetto al mese di gennaio 2020.

A livello territoriale, dai dati emerge che delle oltre 1,3 milioni di famiglie beneficiarie, 802.588 (per oltre 2,024 milioni di persone coinvolte) sono residenti tra Sud e Isole, 303.958 al Nord (quasi 634 mila persone coinvolte) e 197.713 al Centro (per quasi 423 mila persone).